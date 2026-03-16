Il 16 marzo il Regno Unito e la Germania hanno respinto l’eventualità di una missione della Nato per riaprire lo stretto di Hormuz, in risposta alle pressioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha chiesto aiuto anche ad altri alleati e alla Cina. Poco prima il Giappone e l’Australia, alleati tradizionali degli Stati Uniti, avevano escluso l’invio di forze navali nello stretto, il cui blocco, causato dalla guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran, ha fatto impennare i prezzi del petrolio.

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Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato durante una conferenza stampa che il Regno Unito sta lavorando con gli alleati a “un piano realistico per ripristinare il più presto possibile la libertà di navigazione nello stretto”. “Ma non si tratterà di una missione della Nato”, ha precisato, mentre Trump aveva affermato che “ci saranno conseguenze molto negative per la Nato” se gli alleati dovessero rifiutare di mobilitarsi. “Penso piuttosto a una collaborazione tra partner, non solo l’Europa e gli Stati Uniti, ma anche gli stati del Golfo”, ha aggiunto.

Poco prima Berlino aveva sottolineato che la guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele “non ha niente a che fare con la Nato”. “La Nato è un’alleanza il cui scopo è difendere l’integrità territoriale degli stati membri e non ha alcun mandato per intervenire fuori dei loro confini”, ha dichiarato Stefan Kornelius, portavoce del governo tedesco. La Germania non offrirà “alcuna partecipazione militare”, ma è pronta “a operare, attraverso la diplomazia, per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz”, ha affermato il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius.

I ministri degli esteri degli stati membri dell’Unione europea (Ue) dovrebbero discutere il 16 marzo di un possibile ricorso nello stretto di Hormuz alla missione Aspides per la protezione del traffico marittimo, secondo la responsabile della diplomazia europea Kaja Kallas, anche se vari ministri hanno escluso una decisione a breve termine. La missione, concepita originariamente per proteggere le navi mercantili dagli attacchi dei ribelli huthi dello Yemen, alleati dell’Iran, è attualmente schierata nel mar Rosso.