Il 19 marzo la Costa Rica ha annunciato la chiusura della sua ambasciata a Cuba e l’espulsione dei diplomatici cubani dal paese, mentre il presidente costaricano Rodrigo Chaves ha affermato che “bisogna liberare l’emisfero dai comunisti”.

Chaves è uno stretto alleato del presidente statunitense Donald Trump, che a partire da gennaio ha imposto un blocco energetico a Cuba e minacciato più volte di assumere il controllo dell’isola.

“Il governo della Costa Rica non riconosce la legittimità del regime comunista cubano a causa della repressione e delle condizioni indegne imposte agli abitanti di questa magnifica isola”, ha dichiarato alla stampa Chaves, che a maggio sarà sostituito da Laura Fernández, anche lei di destra.

“Bisogna liberare l’emisfero dai comunisti”, ha aggiunto.