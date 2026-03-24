“Centinaia di migliaia di sfollati libanesi non potranno tornare nelle loro case a sud del Litani finché non sarà garantita la sicurezza degli abitanti del nord d’Israele”, ha aggiunto.

Il 24 marzo Israele ha annunciato che assumerà il controllo di un’ampia zona del sud del Libano per garantire la propria sicurezza, mentre il suo esercito ha condotto nuovi attacchi in territorio libanese, causando tre morti vicino a Beirut e cinque nel sud.

In risposta agli attacchi del gruppo filoiraniano Hezbollah, lanciati per vendicare l’offensiva israeliana e statunitense in Iran, Israele sta conducendo massicci attacchi in tutto il Libano, che finora hanno causato più di mille morti e più di un milione di sfollati.

“La battaglia contro Hezbollah è solo all’inizio”, aveva avvertito il 23 marzo Ella Waweya, una portavoce dell’esercito israeliano.

Il 24 marzo il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha esortato il governo libanese ad “adottare misure concrete e significative contro Hezbollah”, ricordando che due esponenti del gruppo fanno parte dell’esecutivo, con incarichi alla salute e al lavoro.

Poco prima il governo libanese aveva revocato l’accreditamento dell’ambasciatore iraniano, chiedendogli di lasciare il paese entro il 29 marzo.

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha spiegato che membri dei Guardiani della rivoluzione, l’esercito ideologico dell’Iran, sono presenti in Libano, da dove dirigono le operazioni di Hezbollah.