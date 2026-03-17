Le cifre non dicono tutto. Per esempio non raccontano un paese spaccato rispetto a Hezbollah e agli israeliani, un paese che non smette di passare da un fronte all’altro, alcuni interni e altri provocati dai vicini. Questa complessità fa sì che la tragedia attuale non somigli a nessun’altra in questo Medio Oriente in crisi.

L’attacco terrestre è stato preceduto dall’ordine impartito alla popolazione libanese di lasciare le proprie case e di spostarsi verso nord. La conseguenza è che in Libano, oggi, su cinque milioni di abitanti novecentomila sono sfollati. I bombardamenti hanno colpito le strutture di Hezbollah ma anche quelle civili. Secondo le autorità libanesi i morti sono già più di settecento, tra cui un centinaio di bambini. E la strage è appena cominciata.

La tanto temuta offensiva terrestre israeliana in Libano è cominciata il 16 marzo. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha messo le cose in chiaro rivelando di avere ordinato all’esercito di distruggere “le infrastrutture del terrore nei villaggi vicini alla frontiera, come abbiamo fatto con Hamas a Gaza”. Sappiamo bene cos’è successo a Gaza. Katz non è il primo esponente del governo israeliano a proporre questo parallelo.

Hezbollah è nato in occasione dell’invasione israeliana del 1982 tra la popolazione sciita della regione, e da allora è diventato un’estensione dell’Iran e dei Guardiani della rivoluzione, che lo hanno trasformato in un esercito più potente di quello nazionale e in uno “stato nello stato”.

Dopo diverse guerre con Israele, Hezbollah è stato fortemente indebolito nel 2024 con l’uccisione del suo leader, Hassan Nasrallah, e la distruzione di una parte del suo arsenale. In base agli accordi per il cessate il fuoco, l’esercito nazionale avrebbe dovuto disarmare Hezbollah, ma lo ha fatto solo in parte, nel timore di scatenare una nuova guerra civile.

Lo stesso dilemma è al centro della crisi attuale. Israele vuole farla finita con la minaccia da nord, mentre allo stesso tempo cerca di distruggere quella che arriva dall’est, cioè dall’Iran. Il governo libanese ha vietato le attività militari di Hezbollah, ma Israele non ci crede e vuole occuparsene personalmente, con le maniere forti. La porta della diplomazia resta comunque aperta, anche grazie agli sforzi francesi.