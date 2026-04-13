La sua schiacciante sconfitta ha consegnato a Péter Magyar, 45 anni, leader del partito Tisza, un’ampia maggioranza nel parlamento ungherese, aprendo la strada a riforme significative di un sistema che, secondo i critici all’interno dell’Unione europea, sovvertiva le regole democratiche.

Orbán, 62 anni, artefice di un modello illiberale di democrazia sostenuto da molti leader di destra ed estrema destra in Europa e negli Stati Uniti, ha perso il favore degli elettori nel suo paese, stanchi della stagnazione economica, dell’isolamento internazionale e degli oligarchi che accumulano ricchezze.

Il primo ministro sovranista Viktor Orbán è stato sconfitto, dopo sedici anni al governo, dal nuovo partito di centrodestra Tisza nelle elezioni legislative del 12 aprile, segnando una battuta d’arresto per i suoi alleati in Russia e negli Stati Uniti.

Con quasi tutti i voti conteggiati, Tisza dovrebbe ottenere 138 seggi, con una maggioranza dei due terzi che permetterà a Magyar di cancellare le riforme costituzionali di Orbán e combattere la corruzione.

L’affluenza da record dimostra che per gli elettori ungheresi il voto costituiva un momento di svolta per il paese.

“Ce l’abbiamo fatta, Tisza e l’Ungheria hanno vinto”, ha dichiarato Magyar davanti a decine di migliaia di sostenitori in festa a Budapest.

“Tutti insieme abbiamo battuto Orbán e liberato l’Ungheria, riappropriandoci del nostro paese”, ha aggiunto.

Magyar aveva presentato le elezioni come una scelta tra “est e ovest”, avvertendo gli elettori che Orbán avrebbe allontanato ulteriormente il paese dall’Unione europea (Ue).

Il premier uscente aveva ribattuto che Tisza avrebbe trascinato l’Ungheria in un conflitto con la Russia, un’accusa che Magyar ha smentito.

“Il risultato elettorale è doloroso per noi ma chiaro”, ha dichiarato Orbán nel quartier generale elettorale del suo partito Fidesz.