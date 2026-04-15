Il 14 aprile il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha ospitato a Washington i primi colloqui diretti tra Israele e Libano da più di trent’anni, e le parti hanno affermato di aver avuto discussioni positive, ma non è chiaro se sono stati fatti passi avanti concreti verso la fine delle ostilità.

Si è trattato di un raro incontro tra rappresentanti di governi che, tecnicamente, sono in stato di guerra dalla fondazione d’Israele nel 1948. Le parti si sono presentate ai colloqui con agende contrastanti: Israele ha escluso qualsiasi discussione su un cessate il fuoco in Libano e chiesto a Beirut di disarmare il gruppo filoiraniano Hezbollah.

Il dipartimento di stato statunitense ha affermato che le parti hanno avuto “discussioni produttive sui passi da compiere in vista di negoziati diretti per mettere fine al conflitto, che si svolgeranno in un momento e in un luogo che sarà deciso di comune accordo”.