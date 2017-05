Chelsea Manning sarà liberata il 17 maggio da un carcere militare statunitense. Era stata condannata a 35 anni di prigione per aver consegnato migliaia di documenti riservati alla organizzazione Wikileaks di Julian Assange nel 2010. Il presidente uscente Barack Obama ha deciso di commutare la sua pena. Manning era stata un’analista dell’intelligence in Iraq, è una transgender ed è rinchiusa in un carcere maschile del Kansas. Ha tentato due volte il suicidio. Il video del Guardian.