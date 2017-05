Lettere dalla vagina: perché è così difficile raggiungere l’orgasmo

La giornalista Mona Chalabi e la regista Mae Ryan continuano il loro viaggio di esplorazione per rompere i tabù sul sesso femminile, parlando di anatomia, mestruazioni, orgasmo ed educazione sessuale.

Nel terzo episodio incontrano un’educatrice sessuale, una neuroscienziata, una sessuologa e un’esperta di disfunzioni sessuali, per scoprire i segreti dell’orgasmo femminile e capire come mai per le donne è più difficile provare piacere rispetto agli uomini.

