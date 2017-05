Sei anni di guerra in Siria raccontati per immagini 

Dal 15 marzo 2011 il conflitto in Siria ha causato 321mila morti e 145mila dispersi, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, oltre che milioni di rifugiati e di sfollati. La guerra è scoppiata dopo la primavera araba del 2011, quando migliaia di cittadini sono scesi in piazza per chiedere più democrazia e il regime di Bashar al Assad ha risposto con una repressione violentissima.

Nei mesi seguenti nel paese è cominciata una guerra civile tra le forze governative e diversi gruppi ribelli, alimentata dal sostegno di diversi paesi della regione e delle grandi potenze alle parti in lotta. Il video della Thomson Reuters Foundation ripercorre le tappe del conflitto.