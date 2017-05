Il leader della Corea del Nord non è folle come crediamo

“Le armi atomiche mantengono Kim Jong-un al potere e la tecnologia della Corea del Nord sta migliorando rapidamente”, dice la giornalista del Guardian Tania Branigan. “Il leader nordcoreano non rinuncerà mai al suo programma nucleare ma alle giuste condizioni potrebbe accettare di congelarlo. Per questo è arrivato il momento di comportarsi con lui in modo intelligente”.

Tania Branigan è un’editorialista britannica del Guardian che si occupa di esteri. Per sette anni è stata corrispondente dalla Cina. Su Twitter è @taniabranigan.