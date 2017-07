Una ragazza di Hong Kong contro il governo cinese

“Molte persone mi conoscono come ‘la ragazza del gesso’, ma in realtà non mi conoscono affatto. Per una ragazza non c’è libertà a Hong Kong. È il momento migliore e insieme anche il peggiore”.

Dopo esser stata arrestata a soli 14 anni per aver disegnato due fiori su un muro durante una manifestazione per la democrazia, la ragazza del gesso è diventata il simbolo della protesta dei giovani hongkonghesi contro il governo cinese. Da allora indossa una mascherina per non farsi riconoscere e continua a lottare per l’autonomia della sua città.

Il primo luglio è stato il ventesimo anniversario del passaggio di Hong Kong dal Regno Unito alla Cina. La ricorrenza cade in una fase delicata per l’autonomia dell’ex colonia britannica da Pechino: dopo il fallimento delle manifestazioni per la democrazia del 2014, che reclamavano il diritto di votare i propri governanti, il movimento degli ombrelli ora parla di autodeterminazione e indipendenza.

Nel 2047 scadrà l’accordo che garantisce lo status speciale di Hong Kong, i suoi diritti e le sue libertà. Il video del Guardian.