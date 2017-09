Edoardo Winspeare racconta una scena di La vita in comune

“In questa scena raccontiamo il sopralluogo per girare il film L’Arca di Disperata, con uno dei nostri personaggi scalcagnati che si improvvisa regista”, racconta Edoardo Winspeare, regista di La vita in comune. “La scena, semplice ed essenziale, ironizza molto sui mestieri del cinema e sui suoi generi”.

Edoardo Winspeare è un regista, sceneggiatore e attore italiano. Gli ultimi film che ha diretto sono In grazia di Dio (2014) e Galantuomini (2008).

La vita in comune esce in sala il 2 settembre e in contemporanea sarà presentato alla Mostra del cinema di Venezia.