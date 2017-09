“Ci sono diversi motivi per cui un individuo decide di unirsi a Boko haram: senso di appartenenza, fratellanza, identità. Sono simili ai motivi per cui i ragazzi entrano nelle gang”.

La psicologa Fatima Akilu ha creato con la Neem foundation il primo programma di deradicalizzazione in Nigeria, per contrastare l’indottrinamento estremista e aiutare le vittime e gli ex miliziani del gruppo integralista Boko haram.

Il video della Thomson Reuters Foundation.