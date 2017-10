Susanna Nicchiarelli racconta una scena di Nico, 1988

“Siamo in una scuola di Praga e Nico sta facendo un concerto illegale. La cantante è in crisi si astinenza da eroina”, spiega Susanna Nicchiarelli, regista di Nico, 1988. “La cosa magica di questa scena è che le comparse esultavano e applaudivano come se si trattasse di un vero concerto”.

Nico, 1988 ha vinto il premio Orizzonti per il miglior film alla Mostra del cinema di Venezia. Il film racconta gli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico, cantante dei Velvet Underground e musa di Andy Warhol.

Susanna Nicchiarelli è una regista, attrice e sceneggiatrice italiana. Gli ultimi film che ha diretto sono La scoperta dell’alba (2013) e Cosmonauta (2009).