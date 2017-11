I libri di cartone riciclato salvano la cultura sudamericana

“Le editoriales cartoneras riportano i libri alla strada, è una cosa che si è persa negli ultimi decenni”, dice Ignacio Cuevas. “Una copertina di cartone è un discorso politico di per sé”.

In America Latina sono sempre più diffuse le editoriales cartoneras, case editrici indipendenti che usano il cartone riciclato per realizzare e diffondere libri a basso costo. La prima è nata in Argentina, poi il modello si è replicato e oggi ne esistono circa trecento in tutto il mondo.

Il video di Anna Trento e Maria Mancusi.