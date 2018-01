Anatomia di una canzone: Volevo fare bene, dei La Notte

“La canzone è nata in una notte di capodanno, in cui sono stato lasciato da solo dalla mia ragazza”, racconta Yuri Salihi, il cantante della band La Notte, autore del brano Volevo fare bene. “Sono andato in sala prove, ho preso la chitarra e ho colto l’occasione per cominciare a scrivere”.

Volevo fare bene, uscito il 19 gennaio, è il secondo disco della Notte. L’omonimo brano Volevo fare bene è il terzo singolo estratto.

La Notte è una band di Firenze. Il suo disco d’esordio, La Notte, è uscito nel 2015.