La guerra civile non ferma gli studenti del Sud Sudan

“Il mio corso di studi dura sei anni, ma a causa della guerra ci ho messo dieci anni per portare a termine questo viaggio. Ora sono felicissimo”, dice Joshua Jok Joik, laureato in medicina all’università di Juba, in Sud Sudan.

Il campo profughi gestito dalle Nazioni Unite nella capitale Juba ospita circa 40mila persone. Qui gli studenti universitari che hanno dovuto lasciare le loro case a causa della guerra civile cercano di portare avanti gli studi.

Il documentario di Florence Miettaux è stato realizzato grazie al sostegno dell’European journalism centre (Ejc).