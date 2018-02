Come cambia la sessualità nel mondo arabo

“Nella società araba l’unica espressione accettabile della sessualità è quella all’interno del matrimonio. Ma oggi per molte persone è difficile sposarsi”, dice Shereen El Feki, intervistata al festival di Internazionale a Ferrara. “Oggi molte cose stanno cambiando, anche se ci sono limiti insuperabili in un contesto autoritario”.

Shereen El Feki è una giornalista e saggista britannica, di madre gallese e padre egiziano. Si occupa di Medio Oriente, sessualità ed emancipazione femminile. Ha collaborato con la rivista The Economist, l’emittente Al Jazeera ed è stata vicepresidente della Commissione globale delle Nazioni Unite per l’hiv e il diritto. È autrice di Sex and the citadel: intimate life in a changing arab world (Pantheon Books 2013). Su Twitter è @shereenelfeki.