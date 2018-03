La sessualità femminile spiegata dalle donne

“Per realizzare Lettere dalla vagina ci abbiamo messo più o meno un anno”, dice la giornalista del Guardian Mona Chalabi. “La cosa che più mi ha colpito è stata la scarsa conoscenza del proprio corpo, mia e di altre donne”.

Lettere dalla vagina è un documentario del Guardian in quattro puntate sulla sessualità delle donne. Intervistate al festival di Internazionale a Ferrara, le autrici Mona Chalabi e Mae Ryan spiegano perché è importante parlare di anatomia e piacere femminile per rompere i tabù sessuali.

Mona Chalabi è una giornalista britannica. Scrive per il New York Magazine ed è data editor per l’edizione statunitense del quotidiano The Guardian. È autrice di trasmissioni televisive per il National Geographic, la Bbc e Vice. Su Twitter è @MonaChalabi.

Mae Ryan è una regista e fotografa statunitense. Lavora per il New York Times e ha collaborato con l’edizione statunitense del quotidiano The Guardian, occupandosi di immigrazione, violenza delle forze dell’ordine e sessualità. Ha collaborato anche con il Time, il Wall Street Journal, la Cnn e Mtv. Su Twitter è @MaeRyan.