La democrazia è in crisi?

“Quindici anni fa la democrazia ha smesso di diffondersi e potrebbe non ricominciare più”, spiegano Max Fisher e Amanda Taub, giornalisti del New York Times . “Molti dittatori hanno imparato a impedirne la nascita e, allo stesso tempo, alcuni leader eletti stanno sviluppando strategie per distruggere dall’interno il sistema democratico”.

I giornalisti Max Fisher e Amanda Taub scrivono per il New York Times The Interpreter, una rubrica che cerca di analizzare i cambiamenti del mondo.