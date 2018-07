Tyrell Spencer racconta una scena di Cidades fantasmas

“In questa scena vediamo il cimitero di Pisagua, all’estremo nord del Cile. Ad accompagnare le immagini c’è una poesia di Guillermo Contreras”, dice Tyrell Spencer, regista di Cidades fantasmas. “La sequenza presenta il concetto base del film, cioè riportare gli ex abitanti in quattro città fantasma dell’America Latina ormai popolate solo da rovine”.

Il documentario racconta la storia di quattro città in quattro zone remote del Sudamerica. Ogni località è stata abbandonata per una ragione diversa, ma tutte sono accomunate da rovine e silenzio che fanno da sfondo a un viaggio attraverso i racconti e le memorie di chi ha abitato in quei luoghi.

Tyrell Spencer è un regista brasiliano. Cidades fantasmas è il suo primo lungometraggio. Sarà proiettato al festival Agenda Brasil, che si svolge dal 17 al 29 luglio 2018 a Milano