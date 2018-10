I pescatori del Madagascar vogliono salvare l’oceano

“La popolazione del Madagascar sta aumentando e molti si spostano verso le coste dove le risorse sono maggiori. Sanno che l’industria ittica è in pericolo, ma non hanno scelta: bisogna continuare a pescare”, dice Liz Fay dell’ong Blue Ventures.

Il cambiamento climatico e lo sfruttamento eccessivo delle risorse marine mettono a rischio la sopravvivenza dei pescatori malgasci. Per questo le associazioni ambientaliste e la popolazione locale hanno creato delle aree protette dove la pesca viene interrotta per alcuni mesi. Un’iniziativa che potrebbe diventare un modello per altri paesi: l’utilizzo delle riserve ittiche oltre i limiti della sostenibilità è infatti un problema che riguarda tutto il pianeta.

