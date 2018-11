Stéphane Brizé racconta una scena di In guerra

“In questa scena abbiamo lavorato molto sul linguaggio. Il discorso del direttore per spiegare la chiusura della fabbrica è quello che viene ripetuto ai dipendenti di tutte le aziende”, dice Stéphane Brizé, regista di In guerra. “La parola chiave per giustificarsi è sempre la stessa: competitività”.

Il film racconta la lotta tra i dirigenti e gli operai della Perrin Industrie ad Agen, in Francia. L’azienda, nonostante i buoni profitti, ha deciso di chiudere e lasciare a casa 1.100 dipendenti. Laurent Amédéo (interpretato da Vincent Lindon) si fa portavoce della protesta dei lavoratori che cominciano uno sciopero a oltranza.

Stéphane Brizé è un attore, regista e sceneggiatore francese. Ha diretto La legge del mercato (2015) e Una vita (2016).