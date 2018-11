Ram Nehari racconta una scena di Non dimenticarmi

“Questa scena è l’apertura del film e mostra i videoritratti di tutti i personaggi”, dice Ram Nehari, regista di Non dimenticarmi. “Serve a far capire allo spettatore che può ridere perché il film è una commedia. Una commedia nera, distorta e romantica”.

Il film racconta la storia d’amore fra Neil, un musicista con problemi mentali, e Tom, una giovane anoressica che sogna di fare la modella. Come dei moderni Romeo e Giulietta i due ragazzi affrontano insieme le difficoltà del mondo giovanile di oggi.

Ram Nehari è un regista e sceneggiatore israeliano. Ha diretto numerose serie tv fra cui Kacha Ze (2018). Non dimenticarmi è stato premiato come miglior film al festival di Torino, e i due protagonisti hanno vinto il premio rispettivamente per la migliore interpretazione maschile e per quella femminile.