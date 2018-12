Uno sguardo nelle carceri italiane

“Alcune persone dicono di non voler ricordare nulla della prigione, io invece non voglio dimenticare niente”, dice una detenuta. “Più ricordo, più saprò cosa è giusto fare e non commetterò altri sbagli”.

Oggi in Italia ci sono circa 60mila detenuti, novemila in più rispetto ai posti previsti. Il video di Elia Buonora, Guido Gazzilli e Lorenzo Sorbini è un estratto del documentario Memorie dal carcere, un progetto realizzato in alcuni istituti penitenziari italiani per raccontare il percorso di vita dei detenuti attraverso il linguaggio della fotografia.