La capra di Natale in fiamme

“La capra ha una lunga storia, una storia che per molti anni non è stata felice perché ci sono stati diversi incidenti”, dice la sindaca di Gävle, in Svezia. “Ogni volta che viene bruciata, la tristezza pervade la città”.

Ogni anno nella piazza principale della cittadina di Gävle, in Svezia, viene costruita una capra di paglia alta 13 metri nel primo giorno dell’avvento. I commercianti della città hanno cominciato a realizzarla nel 1966 per attirare turisti, ma da allora alcuni abitanti del posto provano a distruggerla per onorare le antiche divinità vichinghe. In 52 anni la capra di Gävle è stata bruciata o danneggiata 37 volte. Quest’anno è ancora intatta, ed è possibile monitorare il suo stato sul sito del comune della città.

Il video del Guardian.