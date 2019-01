Le nazioni sono in crisi, anche se i leader sovranisti dicono il contrario

“La gente crede che lo stato nazione viva un momento di rinascita, ma in realtà i leader dei nostri paesi sono sempre meno in grado di cambiare la situazione materiale della loro popolazione”, dice nel video Rana Dasgupta, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara. “È per questo che argomenti come la sicurezza e i confini sono diventati così importanti”.

Rana Dasgupta è uno scrittore britannico di origine indiana. In italiano ha pubblicato due libri di fiction, Tokyo Cancelled (Feltrinelli 2006) e Solo (Feltrinelli 2011), e il saggio sulla capitale indiana Delhi (Feltrinelli 2015). Su Twitter: @byranadasgupta.

Quest’anno uscirà in inglese il nuovo lavoro di Rana Dasgupta After Nations e sullo stesso argomento Internazionale ha pubblicato il suo articolo La fine degli stati (numero 1254).