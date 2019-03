Nel mondo di chi crede che la Terra sia piatta

“Sono convinto che viviamo in un grande disco d’acqua. C’è un polo nord al centro e tutti i continenti lo circondano”, dice nel video Dave Murphy, terrapiattista britannico. “Ai confini del disco c’è quella che chiamiamo Antartide. Nessuno sa cosa c’è oltre l’Antartide, probabilmente niente”.

Mentre nel mondo diminuisce la fiducia nelle istituzioni e il concetto di verità oggettiva è contestato, le teorie del complotto si diffondono. E la tesi della Terra piatta sta conquistando nuovi seguaci in Europa e negli Stati Uniti. Secondo un sondaggio di YouGov un terzo degli statunitensi tra i 18 e i 24 anni non è sicuro della forma del nostro pianeta. Perché questa teoria del complotto si sta diffondendo in questa fase storica e cosa ci dice della società oggi?

Il video del Guardian.