Cinque consigli che semplificano la vita

“Quello che chiamiamo stress non è un fenomeno inspiegabile, ma la richiesta della nostra mente di non essere sovraccaricata”, dice nel video Alain de Botton. “Ecco cosa fare per mantenere la nostra vita semplice e tranquilla”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore. Guarda gli altri video della serie School of life.