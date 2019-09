Il potere di un passaporto

“Il colore del passaporto è come il colore della pelle, non si può scegliere”, dice nel video Marta Sánchez, presidente del Movimento migrante mesoamericano. “La possibilità di ottenere un visto dipende dal potenziale economico di chi lo richiede, quindi le persone povere non hanno il diritto di spostarsi liberamente”.

Nel mondo non tutti i passaporti consentono la stessa libertà di movimento. Può viaggiare solo chi ha un passaporto occidentale o chi riesce a ottenere un visto. Questa è la storia di tutti gli altri.

Il video di Simona Carnino e Diego Díaz Morales è parte del progettoThe power of passport, realizzato in collaborazione con l’ong Mais, finanziato attraverso il Consorzio delle ong Piemontesi da Frame, Voice, Report!, con il contributo dell’Unione europea e il patrocinio di Amnesty International Italia.