“Quando vivi da sola, una situazione come questa può creare una forte solitudine”, dice nel video una ragazza che vive a Oslo, in Norvegia. “Bisogna avere qualcosa per non impazzire. Per me sono i libri”.

All’inizio del lockdown, i librai norvegesi Pil Cappelen Smith e Anders Cappelen sono stati tra i primi a chiudere la loro attività e a effettuare consegne a domicilio. Vestiti con tute e maschere antigas per sensibilizzare le persone sulla gravità della situazione, hanno portano decine di libri nelle case degli abitanti di Oslo.

Il video del documentarista norvegese Kyrre Lien pubblicato dal Guardian.