In questo periodo molte persone sono costrette a rimanere in casa ed è normale desiderare un po’ di “spazio”. Questo potrebbe essere il momento giusto per ricordare che il cielo notturno sopra di noi è solo la riva di un oceano cosmico: anche se siamo confinati, continuiamo a viaggiare nel sistema solare a bordo del nostro pianeta. Questo mese la Nasa propone un viaggio speciale nel nostro emisfero, subito dopo il tramonto e poco prima dell’alba, alla ricerca di Venere, Sirio e della Via Lattea.

Il video della Nasa.