Mentre al nord c’è una grave crisi sanitaria, al sud si affronta un’emergenza economica e sociale. A causa delle misure imposte dal governo per contenere l’epidemia, in tutta Italia molti hanno perso il lavoro o hanno dovuto chiudere la propria attività. In Sicilia la situazione è particolarmente critica, perché tante persone che svolgono lavori informali hanno smesso di guadagnare.

A Palermo molte famiglie sono in crisi, una fragilità di cui la criminalità organizzata è pronta ad approfittarsi attraverso forme di assistenzialismo che mirano a ottenere consenso e a controllare il territorio. Inoltre la mancanza di liquidità potrebbe spingere gli imprenditori a rivolgersi a Cosa Nostra. Per contrastare il disagio sociale e il potere della mafia, alcuni gruppi di volontari distribuiscono generi alimentari nei quartieri più poveri della città.

Il video di Noemi La Barbera.