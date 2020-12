Con le sue serie tv e i film inediti, Netflix ha ormai quasi 180 milioni di abbonati in tutto il mondo, ma non tutti sanno come l’azienda ha costruito il suo successo. Tutto è cominciato nel 1997 quando i due fondatori della piattaforma, Reed Hastings e Marc Randolph, hanno deciso di investire nella vendita e nel noleggio di film per corrispondenza, puntando su un nuovo supporto ancora poco diffuso: il dvd.

Netflix ha offerto fin da subito un servizio personalizzato basato su algoritmi ai propri clienti e, quando nel 2007 è passata allo streaming, era già un passo avanti rispetto alle imprese rivali. Ma nonostante il suo successo, l’azienda è spesso contestata: l’industria cinematografica la accusa di concorrenza sleale e le sue pratiche fiscali sono regolarmente oggetto di indagini e critiche.

Il video di Le Monde.