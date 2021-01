In gran parte del mondo gli antibiotici sono prescritti troppo spesso e in alcuni paesi sono addirittura farmaci da banco. Ma usandoli in modo improprio favoriamo le mutazioni dei batteri, che diventano sempre più resistenti ai farmaci e più dannosi per i pazienti. Le grandi compagnie farmaceutiche, inoltre, hanno smesso di investire nello sviluppo di nuovi antibiotici perché meno convenienti rispetto ad altri prodotti, e quindi la ricerca in questo settore fa sempre meno progressi.

Secondo l’Onu, continuando così, entro il 2050 ci saranno nel mondo dieci milioni di morti ogni anno per infezioni provocate da batteri resistenti ai farmaci. Il video del Financial Times, realizzato con l’artista Nina Dunn, immagina cosa dovremmo fare per fermare la prossima crisi sanitaria globale.