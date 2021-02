“Questa è una delle scene più intense e poetiche del film”, dice nel video Michele Pennetta, regista di Il mio corpo. “In questa famiglia tipica c’è qualcosa di universale, una cosa che accomuna ogni famiglia del mondo: il risveglio”.

Il film, ambientato nell’entroterra siciliano, racconta la storia di Oscar, un bambino che vive raccogliendo ferraglia, e di Stanley, un ragazzo rifugiato di origine nigeriana che fa le pulizie in una chiesa in cambio d’ospitalità. I due non sembrano avere molto in comune, tranne la sensazione di essere soli al mondo e di subire ogni giorno le scelte fatte da altri.

Il mio corpo si può vedere ondemand dal 26 febbraio sulle piattaforme Zalabb, #iorestoinSALA, CG Digital e dal 18 marzo su Chili.

Michele Pennetta è un regista italiano. Ha diretto Pescatori di corpi (2016) e ‘A iucata (2014).