Il Poligono nucleare di Semipalatinsk era un’area dell’Unione Sovietica, oggi in Kazakistan, adibita a test di armi nucleari. Tra il 1949 e il 1989 vennero fatte esplodere in questa zona 456 bombe atomiche per scopi militari, contaminando irrimediabilmente il territorio e colpendo con le radiazioni circa un milione e 800mila persone che abitavano nelle zone vicine.

Dopo più di trent’anni dall’ultimo esperimento le conseguenze di quei test sono ancora visibili sulla seconda e sulla terza generazione dei sopravvissuti alle radiazioni. Nelle regioni che confinano con l’area del poligono c’è un’alta concentrazione di persone affette da tumori o che soffrono di deformazioni alla nascita.

Il video di Pierpaolo Mittica e Alessandro Tesei.