“Questa scena è rappresentativa del film e dell’esperienza che abbiamo vissuto come primi spettatori di questa storia”, dice Michele Aiello, regista insieme a Michele Cattani di Un giorno la notte. “Il protagonista accompagna altri ragazzi ciechi e ipovedenti alla scoperta di uno sport completamente accessibile: il baseball”.

Il documentario racconta la storia di Sainey, un ventenne gambiano che a causa di un male irreversibile rischia di diventare totalmente cieco. Dopo aver raggiunto l’Italia e aver scoperto che anche qui non esiste una cura, il giovane decide di imparare più cose possibili per prepararsi alla cecità. In questo viaggio verso l’oscurità, Sainey incontra un nuovo amico e scopre e la passione il baseball. Un giorno la notte si può vedere in streaming su Zalab e MioCinema.

Michele Aiello è un regista italiano. L’ultimo documentario che ha diretto è Io resto (2020).