“La prima volta che ho visitato le terre dei navajo ero con Viggo Mortensen”, dice Lech Majewski, regista di Valley of the gods. “Viaggiando in questa zona remota degli Stati Uniti occidentali avevamo trovato un bar molto strano. Dentro c’erano una decina di navajo, che si sono trasformati in sculture umane: non si muovevano di un millimetro. In questa scena ho ricreato quel bar, che ormai non esiste più”.

Nel film lo scrittore John Ecas, durante una crisi coniugale, cerca ispirazione per il suo nuovo romanzo al Navajo tribal park della Monument valley. Questo luogo, sacro per i nativi, è anche oggetto delle mire del ricco Wes Tauros (interpretato da John Malkovich), che vuole sfruttarlo per l’estrazione dell’uranio.

Lech Majewski è un regista, scrittore e pittore polacco. Gli ultimi lungometraggi che ha diretto sono Onirica-Field of dogs (2014) e I colori della passione (2011).