“Questo film senza l’impegno degli attori sarebbe stato inimmaginabile”, dice Daniele Vicari, regista di Il giorno e la notte. “Nel momento in cui eravamo tutti bloccati in casa dovevano fare il lavoro dell’intera troupe”. I videomessaggi tra i due protagonisti, “che nel film si corteggiano a distanza mandandosi immagini suggestive”, erano in realtà stati realizzati dai due attori prima della lavorazione sul set, durante il lockdown, e poi “sono finiti poi nel montaggio”.

Il film è ambientato in Italia durante un attacco terroristico batteriologico. Le autorità impongono alla popolazione di restare chiusa in casa. Questa situazione, simile a quella vissuta realmente durante la pandemia, impone delle sfide particolari per le coppie rimaste separate.

Il film è disponibile su RaiPlay dal 17 giugno.

Daniele Vicari è un regista, sceneggiatore e scrittore italiano. Gli ultimi lungometraggi da lui diretti sono Diaz – Non pulire questo sangue (2012) e Sole, cuore, amore (2016).