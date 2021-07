Per combattere la diffusione del covid-19 abbiamo rinunciato a parte della nostra privacy. Il video del Financial Times racconta il fragile rapporto tra il bisogno di tracciare gli spostamenti delle persone per contenere i contagi e la tutela della riservatezza dei dati personali. Un diritto che stiamo gradualmente perdendo con l’aumento del potere delle aziende tecnologiche private, che sempre più spesso collaborano con governi e istituzioni per controllare e studiare le dinamiche della società.

Il video, che è un’opera di fiction ispirata da notizie vere, è scritto dallo sceneggiatore James Graham e interpretato dagli attori britannici Lydia West e Arthur Darvill.