“Questa scena è costruita in due lunghi piani sequenza: uno per coprire l’ingresso al confine e il secondo per coprire la scena di violenza della polizia di frontiera nei confronti dei migranti”, spiega nel video Haider Rashid, regista di Europa.

Il film racconta la storia di Kamal, giovane iracheno che intraprende un viaggio a piedi per provare a entrare nel continente europeo attraverso la rotta balcanica. Per riuscire nella sua impresa, il ragazzo deve oltrepassare il confine tra Turchia e Bulgaria, ma viene catturato. Dopo essere riuscito a scappare il giovane si rifugia in una foresta, dove la sua vita si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Europa, nelle sale italiane dal 2 settembre, è stato premiato a Cannes nella sezione Quinzaine des réalisateurs 2021 con il Beatrice Sartori Award.

Haider Rashid è un regista italo-iracheno. Il suo ultimo lavoro è No borders (2016) con Elio Germano, primo documentario italiano in realtà virtuale girato a 360 gradi.