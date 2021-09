“Siamo isolati dal resto del mondo, è vero, ma qui siamo liberi”, dice nel video un giovane abitante dell’Amazzonia ecuadoriana. “Dobbiamo smettere di fare male alla terra. Mi chiedo se la pandemia abbia spinto anche le persone che vivono altrove a fare queste riflessioni”.

Mentre in tutto il mondo milioni di persone vivevano in isolamento durante la prima ondata della pandemia, una comunità indigena ha scelto di spostarsi più in profondità nella foresta amazzonica per evitare di essere contagiata dal covid-19.

Il video del Guardian.