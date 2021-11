Dopo l’11 settembre la foto di tre ragazze in minigonna per le strade di Kabul negli anni settanta è diventata un simbolo della modernità occidentale persa dall’Afghanistan. È stata mostrata anche all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per convincerlo a non ritirare l’esercito dal paese: con la sconfitta dei taliban, il paese avrebbe recuperato una condizione che gli era già appartenuta.

Ma non è così. “L’immagine in questione va contestualizzata”, spiega nel video la sua autrice, Laurence Brun. “Cinquant’anni fa era un’eccezione incontrare persone vestite in quel modo. Per questo l’ho scattata. È vero, le città andavano verso il progresso. Ma nelle campagne resistevano le tradizioni, compreso il velo”.

Il video di Le Monde racconta la storia del tentativo di far uscire il paese dall’arretratezza e di concedere pari diritti e dignità alle donne, condotto a partire dalla fine degli anni cinquanta, fino alla guerra civile del 1978.