Secondo uno studio dell’istituto svedese Karolinska, quasi il 70 per cento delle persone che subiscono uno stupro si blocca e non è in grado di reagire al proprio assalitore. “Questo stato di paralisi fisica ed emotiva si chiama ‘siderazione psichica’”, dice nel video la psichiatra Muriel Salmona. “In una situazione percepita come terrificante, il cervello non risponde agli stimoli”. E può anche dissociarsi: davanti a un rischio mortale la mente non ha altro mezzo di reazione se non scollegarsi.

Il video di Le Monde.