“In questa scena il protagonista, Luca, ha l’opportunità di inserirsi in un gioco di potere”, dice nel video Massimo Donati, regista di Diario di spezie. “Ma per riuscirci deve rinunciare alla sua etica, lasciarsi corrompere”.

Il film racconta l’incontro tra un timido chef esperto di spezie, Luca Treves (Lorenzo Richelmy), e Andreas Dürren-Fischer (Fabrizio Ferracane), un restauratore di quadri fiamminghi famoso e mondano. Luca vede in lui l’occasione per abbandonare il tranquillo ristorante di provincia in cui lavora per inseguire le sue ambizioni professionali, ma non sa che l’amico in realtà nasconde un passato controverso.

Massimo Donati è un regista e sceneggiatore italiano. Ha diretto Fuoriscena (2013).