I pigmei sono tra gli ultimi popoli di cacciatori e raccoglitori dell’Africa. Sono circa 900mila e vivono in simbiosi con la natura della foresta tropicale, in un’ampia zona del bacino del fiume Congo, nell’Africa centrale. Con il tempo hanno abbandonato il nomadismo e si sono stabiliti ai margini delle città o delle foreste.

In origine, il termine “pigmei” era stato imposto dai colonizzatori occidentali per definire le popolazioni dell’Africa centrale che vivono nelle foreste tropicali. Oggi alcuni appartenenti a queste comunità evitano di usare il termine, perché considerato peggiorativo. Altri, invece, lo usano perché è il modo più facile e veloce per farsi riconoscere.

In ogni caso, la cultura di queste popolazioni non è stata integrata nelle moderne società africane: molti stati della regione non tutelano i loro diritti, costringendoli a vivere da emarginati. E tra deforestazione e accaparramento di terra, ora rischiano di scomparire.

Il reportage video di Marco Simoncelli.