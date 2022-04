“In questa scena il rapporto tra le protagoniste fa un passo avanti”, dice Charline Bourgeois-Tacquet, regista di Gli amori di Anaïs. “Prima era basato solo sulla complicità intellettuale. Ora entra in ballo anche il corpo”.

Il film racconta di Anaïs (Anaïs Demoustier), una trentenne indipendente ma un po’ scombinata. Conosce Daniel (Denis Podalydès), un editore con cui potrebbe nascere qualcosa, ma che non vuole lasciare Emilie (Valeria Bruni Tedeschi), una scrittrice con cui sta insieme da dodici anni. Anaïs è immediatamente affascinata dalla figura di Emilie e quando per caso la incontra comincia a provare per lei un sentimento che non ha mai provato per nessun altro.

Charline Bourgeois-Tacquet è una regista e attrice francese. Gli amori di Anaïs, in sala dal 28 aprile distribuito da Officine Ubu, è il suo primo lungometraggio.