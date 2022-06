“Questa sequenza mette in scena dei festeggiamenti, ma ho avuto solo una notte per girarla”, spiega Stéphane Freiss, regista di Alla vita. “Gran parte del lavoro è stato concentrato nel creare un’allegria ‘finta’”.

Il film racconta la storia dei Zelnik, una famiglia di ebrei ultraortodossi di Aix-Le-Bains che ogni estate si trasferisce nel sud Italia per la raccolta dei cedri. Lì sono ospiti di Elio De Angelis, un ex gallerista che dopo la morte del padre si dedica all’azienda familiare. L’incontro di lui con Esther Zelnik, una ragazza stanca delle costrizioni che la sua religione le impone, sarà fondamentale per entrambi.

Stéphane Freiss è un attore e regista francese. Ha diretto il film It is a miracul’house (2011). Alla vita è in sala dal 16 giugno distribuito da Vision Distribution.