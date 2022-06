“Qui l’attore Andrade Junior, che interpreta il protagonista, evoca i suoi ricordi d’infanzia”, dice Camilo Cavalcante, regista di King Kong en Asunción. “Questo garantisce una profondità emotiva alla scena”.

Il film racconta la storia di un vecchio sicario che vuole andare in pensione, e che attraversa le saline e le montagne del Sudamerica per arrivare ad Asunción, in Paraguay, con l’obiettivo di trovare la sua unica figlia che non ha mai incontrato.

Camilo Cavalcante è un regista e sceneggiatore brasiliano. Oltre a diversi documentari ha diretto A história da eternidade (2014). Il 4 luglio King Kong en Asunción sarà presentato in anteprima all’Isola del cinema di Roma, e poi sarà proiettato al cinema Eliseo di Milano, il 7 luglio nell’ambito del festival di cinema brasiliano, Agenda Brasil. In entrambe le occasioni sarà presente il regista.